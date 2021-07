Stand: 20.07.2021 09:30 Uhr Hamborg: Quarantään na Bar-Besöök

In Hamborg mööt weeder hunnert Minschen to glieke Tiet in Corona-Quarantään. Wat NDR 90,3 weet, sünd dat Lüüd, de in den Musikclub Molotow op Sankt Pauli weern. Een Gast hebbt se dor positiv op Corona test. Nu mööt sik ok all anner Besökers testen laten. // Stand 20.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.07.2021 | 09:30 Uhr