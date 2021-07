Stand: 20.07.2021 09:30 Uhr Eerstet Kapitol-Uurdeel

Dat is meist en halv Johr her, dor hebbt militante Anhängers vun den domaligen Präsidenten Donald Trump dat Kapitol in de USA störmt. Nu hebbt se een vun de Lüüd, de dor mit bi weern to acht Maand Kaschott veruurdeelt. De Mann ut Florida weer domals bet na den Plenarsaal vun den Kungress kamen. // Stand 20.07.2021, Kl. 9:30

