Stand: 20.07.2021 09:30 Uhr Angreep an de Schilleroper

Wat dat heet, hebbt se an de Schilleroper op Sankt Pauli en Mann angrepen. Lüüd, de dor wahnt hebbt an'n Avend de Polizei ropen. De hett den Mann mit swore Verletzen funnen. He liggt nu in 't Krankenhuus. Mehr doröver weet een noch nich. De Polizei will nix seggen un wiest op de Staatsanwaltschop hen. // Stand 20.07.2021, Kl. 9:30

