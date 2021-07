Stand: 19.07.2021 09:30 Uhr Hoochwater in Düütschland

De Hoochwaterlaag in Düütschland is wieder leeg. Vörnweg gellt dat för Bayern. In Passau steeg de Pegel vun de Donau in de Nacht licht; in't Berchtesgadener Land regent dat nich mehr so dull. Wieldes sünd Hülpers in NRW un Rheinland-Pfalz al bi't Rümen vun Schutt un Schiet. In Euskarken schall noch an'n Morgen besloten warrn, wann de Minschen wedder in jümehr Hüüs torüch dröfft. Dat hett mit de Steinbach-Dalsparr to doen: Experten kiekt sik vundaag an, wat se noch goot hoolt. Alltohoop sünd bi de Flood-Katastroof üm un bi eenhunnertsüsstig Minschen ümkamen. | Stand 19.7.2021

