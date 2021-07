Stand: 19.07.2021 09:30 Uhr Impen in de Messehallen

Nu en Termin boken un al in en paar Daag in't Impzentrum en Sprüüt kriegen: Dat seggt Hamborgs Soziaalsenatorsche Melanie Leonhard för de Corona-Impen to. Bet August schullen noch tominnst eenunveertigdusend Termine vergeven warrn – un denn is dat End vun'n August ut mit dat Zentrum in de Messehallen. Wokeen sien eerste Impen dor kregen hett, schall de twete denn mööglicherwies in en Krankenhuus kriegen. | Stand 19.7.2021

