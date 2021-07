Stand: 19.07.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Tahl vun de Corona-Fäll in Düütschland warrt wieder gröter. Dat Robert Koch-Institut mellt vundaag bummelig fiefhunnertföfftig Neinfektschonen. Dat sünd mehr as tweehunnert Fäll mehr as vör en Week. De Inzidenzweert steeg op 10,3. | Stand 19.7.2021

