Stand: 19.07.2021 09:30 Uhr Gräffnis vun Esther Bejarano

Esther Bejarano is güstern op'n jüüdischen Karkhoff in Ohlsdörp begraven worrn. Familie, Frünn un Politikers weren bi de Truerfier mit dorbi. Hamborgs Eersten Börgermeester Peter Tschentscher sä, eer Baadschop wöör wiederdrogen. Bejarano hett den Holocaust överleevt un sik en Leven lang gegen Rechtsextremismus insett. An'n teihnten Juli is se in't Üller vun süssunnegentig Johr dootbleven. | Stand 19.7.2021

