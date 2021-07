Stand: 19.07.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hefft wi eerst noch veel Wulken, man dat regent nich rut. Övern Dag kickt denn ok de Sünn dörch un de Temperaturen klattert op bet to twintig Graad. Ok morgen denn wedder recht veel Wulken an'n Heven, nich so veel Sünn un wedder üm un bi twintig Graad in't Maximum. | Stand 19.7.2021

