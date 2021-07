Stand: 16.07.2021 09:30 Uhr Ümmer mehr Dode

In Noordrhein-Westfalen un Rheinland-Pfalz geiht de Tahl vun‘e Doden na baven. Eenunachtig Minschen sünd bet nu bi de sworen Unwedder dor üm’t Leven kamen. De Rurtaalsperr bi Aachen is över Nacht överlopen. Dusende Lüüd in’e Gegend dor müssen ut jümehr Hüüs rut. Ok Insatzkräft ut Hamborg sünd dor in’e Kriseneck bi an’t Hölpen.

// Stand: 16.07.2021, Kl. 9:30

