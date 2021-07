Stand: 16.07.2021 09:30 Uhr Infekschoon ut’n Urlaub mitbröcht

In’n Urlaub mit Corona ansteken un liekers dat he wat markt hett in Hamborg fiern ween. So hett dat en Keerl maakt, de ut Spanien trüchkamen is. He is an’t Wekenenn in St. Georg ünnerwegens ween in twee Lokalen in’e Langen Reeg. Dor sünd aver nich all Corona-Regeln ümsett worrn un so mööt denn nu all hunnertdörtig Besökers vun dat Lokal in Quarantään. So as de Soziaalbehöörd dat seggt, sünd dor denn ok de Lüüd vun bedrapen, de mit jümehr Impen al vull dörch sünd.

