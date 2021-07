Stand: 16.07.2021 09:30 Uhr Luftfilters in Hamborgs Scholen

Hamborgs Scholen kriegt nu doch Luftfilters, üm sik vör Corona to wohren. De Schoolbehöörd will op laatste bet to de Harvstferien hen teihndusend Dinger dorvun in’e Klassenrüüm opstellen. Schoolsenater Ties Rabe is bet nu ümmer dorgegen ween. He hett den Sinn vun de Maschienen in Fraag stellt hatt. De Oppositschoon in’e Börgerschop sä, de Luftfilters sünd al laang överfällig ween.

// Stand: 16.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.07.2021 | 09:30 Uhr