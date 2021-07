Stand: 16.07.2021 09:30 Uhr Striet üm Moschee

De Hamborger Verfatensschutz smitt de Blaue Moschee an’e Butenalster wedder nee swoor wat vör. Jüm na tu uurdelen wiest ne’e Poppieren na, dat de Moschee, wo se sik üm strieden doot, direktemang en Aflegger vun dat islamistische Regime in’n Iran ween schall. So as de Verfatensschutz dat seggt, maakt se een as interkulturelle Begegnungssteed man blots wat för, üm in’e Sellschop annahmen to warrn. Wat nu genau dör düsse ne’en Saken, de een nu weet, nakummt, dat is noch nich rut.

// Stand: 16.07.2021, Kl. 9:30

