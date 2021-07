Stand: 15.07.2021 09:30 Uhr Stormschadens in'n Westen

In'n Westen vun Düütschland hefft se graad mit de Folgen vun swore Ünwedder to kriegen. In Delen vun NRW weren över Stünnen bet to tweehunnert Liters Regen per Quadratmeter rünnergahn. Ok en paar Dalsparren löpen över. Twee Füerwehrlüüd sünd bi jümehr Arbeit ümkamen. Ok in Rheinland-Pfalz geev dat mehrere Dode. In de Eifel sünd süss Hüüs dalfallen; dörtig Minschen warrt vermisst. Stand 15.7.2021 Kl. 9:30

