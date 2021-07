Stand: 15.07.2021 09:30 Uhr Flegerbomb in Ottensen

In Ottensen is an'n Avend en Flegerbomb unschädlich maakt worrn. De Bomb keem ut'n Tweten Weltkrieg. Bauarbeiders harrn se in de Friedensallee funnen. Üm un bi fiefdusend Minschen müssen ut jümehr Hüüs rut. Stand 15.7.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.07.2021 | 09:30 Uhr