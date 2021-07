Stand: 15.07.2021 09:30 Uhr Polizei schickt Schipp ut Haven weg

En Containerschipp vun de Rederee Hamborg-Süüd müss stracks ut'n Hamborger Haven rut. Bi en Kontroll harr de Waterschutzpolizei eendusend Tunnen Ammonium-Nitrat an Bord funnen. Scheep, de in Hamborg fastmaakt, dröfft blots halv so veel laadt hebben. Eerst vör bummelig en Johr keem dat wegen Ammonium-Nitrat to en grote Explosion in'n Haven vun Beirut. Stand 15.7.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.07.2021 | 09:30 Uhr