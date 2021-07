Stand: 14.07.2021 09:30 Uhr Impfen för Hamborger Handwarkers

Vun de Bo-Stell direktemang to de Corona-Sprütt: Hüüt geiht dat los, dat Handwarkers sik ahn Termin in de Messehallen impfen laten köönt. Een Week lang löppt dat vun morgens Klock acht bet avends Klock söven. All de annern Hamborgerinnen un Hamborgers bruukt wiederhen en Termin. Wenn man sik nu dorüm kümmern deit, denn kann een al an't Enn vun'n Augustmaand dörimpft ween. // Stand: 14.07., Klock 09:30

