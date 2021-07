Stand: 14.07.2021 09:30 Uhr De aktuellen Corona-Tahlen

Mit Corona frisch ansteken hebbt sik in Düütschland goot dusendfiefhunnert Minschen - dat sünd knapp sösshunnert mehr as een Week torüch. Dormit geiht de Söven-Daag-Inzidenz hüüt ok wedder 'n beten na baven, vun söss Komma fief op söven Komma een. Un denn hett dat Robert-Koch-Institut düütschlandwiet ok noch achtuntwintig Corona-Dode to vermellen. // Stand: 14.07., Klock 09:30

