Stand: 14.07.2021 09:30 Uhr Blots noch lütte Scheep in Venedig

Italien lett vunaf August meist all de groten Krüüzfohrtscheep nich mehr na Venedig rin. Anleggen mööt se denn butenvör dat Stadtzentrum, un dör Venedig dörschippern dröövt blots noch lütte Scheep mit Fohrgäst oder Fracht. Hierför streden hebbt Lüüd ut Venedig un vun woanners her Johrn lang. Vun de groten Scheep gaht so grote Wellen ut, dat de Stadt ehr Fundamenten lieden doot un dat Ökosystem in de Laguun Schaden nimmt. // Stand: 14.07., Klock 09:30

