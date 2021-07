Stand: 13.07.2021 09:30 Uhr Hamborg: Ne’e Anloopsteden to ’t Impen

En Handwarker-Impstünn fröh an’n Morgen oder en Sprütt in ‘t Börgerhuus oder Jobcenter: Düsse un anner Mööglichkeiten süllt de Lüüd in Hamborg dorto bringen, sik impen to laten. Bi ‘t Impzentrum un ok bi de Dokters warrt al lang nich mehr so veel na Terminen fraagt. Opstunns hebbt üm un bi een Komma een Millionen Minschen in Hamborg tominnst een Sprütt gegen Corona kregen. // Stand 13.07.2021, Kl. 9:30

