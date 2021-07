Stand: 13.07.2021 09:30 Uhr Corona: Plicht to ’t Impen in Frankriek

Impen laten oder nich – dat dröff in Düütschland jedeen sülvst entscheden. In Frankriek gellt nu - tominnst för ‘t Sundheitspersonaal en Plicht to ‘t Impen. Wokeen sik in de tokamen twee Maand nich gegen dat Coronavirus impen lett, de dröff dor ok nich arbeiden. Un ok in Grekenland gifft dat nu solk en Plicht för de Sprütt. In Italien hebbt se de al siet März. // Stand 13.07.2021, Kl. 9:30

