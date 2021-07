Stand: 13.07.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Dat sünd de Corona-Tallen in Düütschland vunmorgen: De Söven-Daag-Inzidenz blifft sied bi söss Komma fief. Güstern weern dat noch söss Komma veer. Meist sösshunnertföfftig Minschen hebbt sik nee ansteken. Dat sünd bummelig tweehunnert mehr as noch vör een Week. Un denn sünd sössuntwintig Minschen an oder mit dat Coronavirus dootbleven. // Stand 13.07.2021, Kl. 9:30

