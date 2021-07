Stand: 13.07.2021 09:30 Uhr Ut för ‘t „Swattfohren“

Swattfohren. Düt Woort kümmt bi den Hamborger Verkehrsverbund in Tokunft nich mehr vör. De Mellen weer noch gor nich ganz rut, dor geev dat al de eersten Menen dorto. Ok vun Sieden de Politik. De CDU krittelt, dor maakt een warrt to ‘n Problem, wat gor keen is. De Grönen finnt dat goot. Se seggt, de HVV kümmert sik üm en Spraak, de nüms minnachtig dor stahn lett. // Stand 13.07.2021, Kl. 9:30

