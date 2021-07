Stand: 13.07.2021 09:30 Uhr Tennis an’n Rodenboom

Freren mööt wi ok vundaag nich. De Temperaturen schafft dat noch op bet to negenuntwintig Graad. Eerst to ‘n Avend hen gifft dat villicht mal de een or anner Flaag. Opstunns meet wi in Reitbrook al tweeuntwintig Graad.

Morgen is denn buten al beten mehr los: Sünn, Wulken, enkelte Flagen un ok mal düchtigen Dunnerslag bi Temperaturen bet to achtuntwintig Graad. // Stand: 13.07.2021, Kl. 9:30

