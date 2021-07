Stand: 12.07.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen ut Hamborg

Wat de Lüüd angeiht, de sik jüst frisch mit Corona ansteken hebbt, dor sünd dat in Hamborg to'n groten Deel junge Mannslüüd. Dat wiest de Tahlen ut de vörverleden Week. Bi meist en Drüttel vun de Corona-Fäll dreiht sik dat üm jüngere Keerls twüschen föffteihn un negenuntwintig Johr. Bi de Froonslüüd weern dat man halv so vele. Ünnerschede gifft dat ok twüschen de Bezirken: Hamborg-Mitte hett en Inzidenz vun teihn hatt, man Wandsbek blots söss Komma acht. // Stand: 12.07., Klock 09:30

