Stand: 12.07.2021 09:30 Uhr Laschet sien Menen to de Finanzen

Dat weer nu nich de rechte Tiet, üm bi de Stüern to entlasten, man ok nich, üm de Stüern höger rop to setten. So hett dat de CDU-Baas un Kanzlerkandidaat Armin Laschet bi dat ARD-Sommerinterview seggt. För em weer de wichtigste Fraag, woans de Staat na de Pandemie wedder mehr Geld in de Kass rinkriggt. Laschet, de sett op Wassen vun de Weertschop un op mehr Arbeitsplätz. // Stand: 12.07., Klock 09:30

