Stand: 12.07.2021 09:30 Uhr Mit 'n Metz üm sik staken

In den Stadtdeel St. Georg is buten en Striet böös hoochkaakt. En eenuntwintigjohrigen Mann hett güstern Avend veer Minschen mit en Metz Schaden toföögt. Vörher harr he sik mit en Mann in de Hoor kregen un em angrepen. Denn hett he mit dat Metz noch dree Tügen trakteert, de dortwüschengahn wullen. Glieks an Ort un Stell kunn de Polizei den Eenuntwintigjohrigen noch fastnehmen. // Stand: 12.07., Klock 09:30

