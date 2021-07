Stand: 09.07.2021 09:30 Uhr Spanien wedder Risikoregion

Merrn in de Urlaubstiet schall heel Spanien wedder as Risikoregion gellen. Dat vermellt de Blääd vun de Funke-Mediengrupp. Bet nu tellt blots enkelte Gegenden in Spanien as Risikoregion. Man wokeen en negativen Corona-Test nawiesen kann, wenn he wedder na Düütschland trüchkümmt, de mutt nich in Quarantään. Zypern schall as Hooch-Inzidenzgegend gellen. Lüüd, de vun dor trüchkaamt, de mööt för teihn Daag lang in Quarantään. Dat gellt nich för Minschen, de al Corona harrn un wedder gesund sünd, oder de tweemal impft sünd. Dörch en Test kann een de Quarantään kötter maken. / Stand: 09.07.2021, Klock 9:30

