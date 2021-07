Stand: 09.07.2021 09:30 Uhr Impfen för Kinner?

Schüllt Kinner gegen Corona impft warrn, oder nich? Mit de Fraag hebbt opstünns veel Minschen in Hamborg to doon – dat hett en Online-Fraagstünn mit Hamborgs Sozialsenatersch Melanie Leonhard wiest. De ständige Impfkommischoon raad, Kinner af twölf Johr blots denn en Sprütt gegen Corona to geven, wenn se anners al krank sünd. Mööglich is dat in’t Asklepios-Krankenhuus Heidberg. De Hamborger Kinnerdokter Dr. Stefan Renz gifft Öllern vun Kinner, de gesund sünd, den Raatslag aftotöven, bet se mit dat Forschen hier wiederkamen sünd. / Stand: 09.07.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.07.2021 | 09:30 Uhr