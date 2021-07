Stand: 09.07.2021 09:30 Uhr Büros in’t öffentlichen Deenst

Een enkelten Büroruum för jeedeen Anstellten in’n öffentlichen Deenst: Dat schall dat in Hamborg in en poor Johr nich mehr geven. Un denn schüllt de Lüüd, de bi Bezirken, bi Senaatsbehöörden un Lannsbedrieven arbeiden doot, mit weniger Platz utkamen. Betnu weern dreeundörtig Quadraatmeter för jeedeen ansett. In Tokunft sünd dat blots noch achtuntwintig. Un dat Anrecht op en egen Schrievdisch is ok nich mehr garanteert. / Stand: 09.07.2021, Klock 9:30

