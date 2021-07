Stand: 09.07.2021 09:30 Uhr “Ocean Viking” leggt op Sizilien an

Dat Reddensschipp “Ocean Viking“ dörv in en Haven vun de italiensche Insel Sizilien fastmaken. An Boord vun dat Schipp sünd goot fiefhunnertsöventig Minschen, de op de Flucht sünd. De Seelüüd harrn jüm Anfang vun de Week bi en Reeg Insätz in’t Middelmeer ut Seenoot reddt. Opletzt weer de Laag an Boord teemlich keddelig worrn. / Stand: 09.07.2021, Klock 9:30

