Stand: 08.07.2021 09:30 Uhr Impen för junge Lüüd

Bet nu weren se noch nich an de Reeg bi’t Impen in’t Impzentrum: De jungen Hamborgerinnen un Hamborgers von sössteihn un söventeihn Johr. Vun vundaag af an dörvt se nu aver en Termin maken. Hamborg maakt dat somit to’t eerste Mal anners, as de Stännige Impkommission dat anraden deit. De jungen Lüüd, de mööt aver een vun jümehr Öllern mit in de Messehallen bringen. Alleen dörvt se sik nich impen laten. //Stand 08.07.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.07.2021 | 09:30 Uhr