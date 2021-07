Stand: 08.07.2021 09:30 Uhr Mehr för de Jüngeren doon

Wi mööt mehr för de Kinner un jungen Lüüd doon vun wegen Corona. Dat seggt de Fraktschoonschefin vun de Grönen in de Hamborg’sche Börgerschop Jennifer Jasberg. In’t Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journaal sä se, een müss över Luftfilters för all Scholen in Hamborg schnacken. In’t ne’e Schooljohr müss bavento ok mehr dorop kiekt warrn, wat de Kinner un jungen Lüüd bruken. //Stand 08.07.2021 Kl. 9:30

