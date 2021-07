Stand: 08.07.2021 09:30 Uhr Striet an de Lannungsbrüchen

An’n S-Bahnhoff Lannungbrüchen hebbt sik güstern an’n laten Avend dree dune Mannslüüd in de Hoor kregen. Dorbi hebbt se ok Messer zückt. De Mannslüüd, so seggt de Polizei, weren twüschen sövenuntwintig und veerunfofftig Johr oolt. All dree sünd to Schaden kamen, twee müssen in’t Krankenhuus. Worüm dat güng bi den Striet, is noch noch nich rut. // Stand 08.07.2021 Kl. 9:30

