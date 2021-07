Stand: 07.07.2021 09:30 Uhr Diskussion över Impen vun Schölers

Schölers schüllt impt warrn – un dat noch in'n Sommer: So föddert dat de Bunnskonferenz vun de Schölers in de Daagblööd vun't Redaktschonsnetwark Düütschand. Impen wüür en Slötel för sekeren Ünnerricht. De Ständige Impkommisschon harr man noch nich dorto radt, Kinners vun twölf Johr af an to impen. Noch is plaant, dat dat na de groten Ferien wedder normalen Ünnerricht ahn Dörwesseln geven schall. | Stand 7.7.2021 Kl. 9:30

