Stand: 07.07.2021 09:30 Uhr Warnstreik bi de Sparda

Protest gifft dat ok bi de Sparda-Banken in Hamborg. De Anstellten maakt vundaag Warnstreik. Ver.di will so mehr Druck bi't Tarif-Verhanneln opboen. Denn bet nu ist dor nich so recht wat bi rutkamen. De Warkschop bekrittelt, dat de Lüüd bi de Sparda jümmer mehr Överstünnen maken müssen – un in de glieke Tiet würrn Steden afboet. Ver.di föddert 3,5 Perzent mehr Lohn. Vun Klock negen af an versammelt se sik an'n Bahnhoff in Altona. | Stand 7.7.2021 Kl. 9:30

