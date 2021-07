Stand: 07.07.2021 09:30 Uhr Stau in'n Süden vun Hamborg

In'n Süden vun de Stadt löppt graad nich so veel – wenn man denn mit't Auto ünnerwegens is. An glieks twee Steden op de A-255 un op de Neelänner Straat in Harborg warrt boet. De Oppositschon smeet'n Senat nu för: Dat wöör allens slecht plaant. Verkehrssenater Anjes Tjarks vun de Grönen wiest man dorop, dat för de Bosteden op de Autobahn de Bund tostännig is. | Stand 7.7.2021 Kl. 9:30

