Stand: 06.07.2021 09:30 Uhr Delta sett sik dörch

Fachlüüd hebbt dat al lang seggt - nu wiest dat ok de Tahlen: De Delta-Variant sett sik in Hamborg ümmer mehr dörch. An’t Enn vun’n Mai weren dat blots eenanhalv, in de Mitt vun’n Juni denn al veertig Perzent vun de Corona-Fäll. Dat is bi en Ünnersöken vun Proben rutsuert, de dat Hamborger Leibniz-Institut för experimentelle Virologie maakt hett. //Stand 06.07.2021 Kl. 9:30

