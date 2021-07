Stand: 06.07.2021 09:30 Uhr Inreis-Regeln warrt oplockert

Nu, wo sik Delta in Düütschland un vele annere Länner dörchsett hett, warrt de Regeln to’n Inreisen oplockert. Dat gellt för Portugal, Russland, Indien, Nepal, Grootbritanien un Noordirland. De Länner sünd nu keen Virusvariantengebeden mehr. Vun morgen af an warrt se daalsett na de sonöömten Hoge-Inzidenz-Gebeden. Lüüd , de dörchimpt sünd oder en Corona-Infektschoon överstahn hebbt, de mööt denn nich mehr in Quaratään. //Stand 06.07.2021 Kl. 9:30

