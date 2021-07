Stand: 06.07.2021 09:30 Uhr Hamborger Schipp beschoten

An de iran’sche Küst is woll en Frachter vun de Hamborger Rederee Hapag-Llyod beschoten worrn. Dat hebbt arab’sche un israel’sche Medien mellt. Wat dat ut Versehen passeert is oder en Angreep weer, dat weet se noch nich. Op Anfraag vun NDR 90,3 hett en Sprekersch vun de Rederee seggt, dat de Manschop nich to Schaden kamen is. //Stand 06.07.2021 Kl. 9:30

