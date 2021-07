Stand: 06.07.2021 09:30 Uhr Football

Egens wulln se blots HSV- oder St. Pauli Fans rinlaten in’t Stadion, de ok in Hamborg wahnen doot. Düsse Corona-Regel hebbt se güstern aver kippt, wiel dat bannig Protest dorgegen geven hett. Protesteert hett ünner annern HSV-Idol Uwe Seeler. He wahnt in Norderstedt. In’t Millerntor- un Volksparkstadion sünd blots dörtig Perzent vun de Tokiekers tolaten. Se bruukt en Corona-Test oder mööt impt sien oder en Infektschoon överstahn hebben. // Stand 06.07.2021 Kl. 9:30

