Stand: 05.07.2021 10:15 Uhr Coronaregeln för Lüüd, de impt sünd?

Dat Ennen vun all Corona-Schranken för Minschen, de kumplettemang impt worden sünd: Dat will de Baas vun de Kassendokters Andreas Gassen dörchsetten. Op’t laatste bet Ennen vun’n Septembermaand schall jedereen en Vörslag kregen hebben, dat he sik impen laten kann. Un denn moeten egens all Corona-Inschränken weg, seggt Gassen in de Bild. Jedereen kunn denn för sik sülvst seggen, wat he en Mask opsetten will oder nich. Plicht schull dat denn man nich mehr sien. / Stand: 05.07.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2021 | 10:15 Uhr