Stand: 05.07.2021 10:15 Uhr Straafgeld för Imp-Muffel?

Bi dat Thema Impen sorgt graad noch wat anners för grodet Hickhack, nämlich dat weck Lüüd to ehrn tweten Imptermin nich hengaht, ahn dat se dat afseggen würrn. Wiel dat woll jümmer mehr warrt, seggt weck Politikers: Düsse Lüüd schüllt Straafgeld betahlen! In Hamborg wüllt dat SPD un CDU. FDP un Linke sünd in Hamborg dorgegen un verlangt, dat Imptrupps, de ünnerwegens sünd, de Lüüd duller öwertügen schüllt. Wenn’n glieks mit Straafgeld anfangt, laat sik weck Minschen moeglicherwies gor nich mehr impen, seggt de Linken. / Stand: 05.07.21 Klock 09:30

