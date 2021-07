Stand: 05.07.2021 10:15 Uhr Corona-Tahlen

Düütschlandwiet blieft de Coronatahlen ok hüüt wedder wiet ünnen. De Söven-Daag-Inzidenz liggt bi 5,0, jüst so as güstern. Dat Robert-Koch-Institut tellt tweehunnerttwölf Minschen, de sik nee mit dat Virus ansteken hebbt. Dat sünd söven weniger as Maandag verleden Week. / Stand: 05.07.21 Klock 09:30

