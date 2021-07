Stand: 05.07.2021 10:15 Uhr Boo’anfang an’n Deevsdiek

De een wüllt dat, de annern överhaupt nich, man hüüt fangt se dormit an, mit dat groote Vörhebben in Altnaa, dat Boo’en vun den ne’en Feernbahnhoff an’n Deevsdiek. Över Johrn harrn se sik wegen den Boo ok vör Gericht in de Wull. Veer Johr later as plaant schüllt de Toeg nu 2027 op acht Geleise rin- un rutföhrn. An den hütigen Bahnhoff Altnaa wüllt se dusendnegenhunnert Wahnungen bo’en. Allens tohoop schall dat bi fiefhunnertföfftig Millionen Euro kosten. / Stand: 05.07.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2021 | 10:15 Uhr