Stand: 05.07.2021 10:15 Uhr DFB-Pokaal-Utlosen

De eerst DFB-Pokaal is utlost worden. De HSV speelt butenwarts gegen Intracht Bruunschwig ut de Drüüd Liga. St. Pauli speelt bi den 1. FC Magdeborg, ok ut de Drüüd Liga. Un Hamborg sien Football-Amateur-Mannschapp vun Intracht Nurderstedt harr twors op dat groote Los FC Bayern hofft; an’t Ennen is dat man „blots“ Hannober 96 worden. Utdragen warden de Spelen twüschen den 6. un 9. August. / Stand: 05.07.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2021 | 10:15 Uhr