Stand: 02.07.2021 09:30 Uhr Corona-Oplagen in Hamborg

In Hamborg gellt af vundaag ne’e Corona-Regeln. So dröövt to’n Bispeel wedder tweehunnertföfftig Minschen tohoop fiern un danzen - dat aver man blots buten an’e frischen Luft. Un in’n Stadtpark gellt af dit Wekenenn en Alkoholverbott. Dorachter steekt de Randalen ut’e verleden Weken. Sport mit’e Mannschop tohoop is nu ok wedder binnen verlöövt un dat egaal mit waveel Lüüd. Un dat, wat bi en gauen Corona-Test bi rutsuert, dat gellt nu achtunveertig Stünnen lang.

// Stand: 02.07.2021, Kl. 9:30

