Stand: 02.07.2021 09:30 Uhr Stüern för grote Firmen

Grote Welt-Konzerne so as Facebook oder Amazon schüllt bald mehr Stüern betahlen möten. Hunnertdörtig Länner hebbt sik tohoop op Regeln enigt, de verhinnern schüllt, dat dat Weeg üm’e Stüer üm rüm gifft. De groten Firmen schüllt denn överall gliek tominnst föffteihn Perzent betahlen un dat denn in dat Land, wo se dat Geld verdeent hebbt. Bunnsfinanzminister Olaf Scholz snack vun en echten Dörbruch.

// Stand: 02.07.2021, Kl. 9:30

