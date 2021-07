Stand: 02.07.2021 09:30 Uhr Klimafründlich wahnen

Woans kann bi dat Wahnen in Hamborg CO2 spaart warrn? Dat Ünnernehmen SAGA, dat de Stadt tohöört, will - wat de Energie angeiht - nich jede enkelte Wahnung vum jüm oprüschen, man aver ganze Quarteren, wo de Klimabilanz an’t Enn denn utgleken ween schall. Dorto schüllt Solaranlagen baven op’t Dack vun’e Hüüs henkamen. Bi den Senaat hett de SAGA nu en Eck in Hamborg as Modell dörsett - dat is de Horner Geest.

