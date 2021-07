Stand: 02.07.2021 09:30 Uhr Geld för de Krankenhüüs

Över Maanden henweg is man blots wenig los ween in’e Krankenhüüs in Hamborg - se müssen Bedden freehollen för Corona-Patienten. Nu steiht fast, waveel Geld se dorför vun’n Staat kriegen doot: Un dat sünd för de Tiet vun März 2020 bet Juni 2021 alltohoop goot veerhunnert Millionen Euro. Dat is ut de Antwoort vun’n Senaat op en lütte Anfraag vun‘e Links-Frakschoon ruttolesen. To’n Vergliek: In dat Johr 2019 hebbt de Krankenhüüs in Hamborg goot twee Milliarden Euro vun’e gesetzlichen Krankenkassen kregen.

// Stand: 02.07.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.07.2021 | 09:30 Uhr