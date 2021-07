Stand: 01.07.2021 09:30 Uhr Keen Plicht mehr för Homeoffice

Wat de Büro-Arbeit vun to Huus ut angeiht, dor gifft dat för de Ünnernehmens vunaf hüüt keen Plicht mehr för. Man welk vun de Hamborger Konzerne, de blievt eerstmal dorbi - oder se laat de Lüüd deelwies to Huus arbeiden. De Firmen sünd bang wegen dat Corona-Virus siene Delta-Variante, aver se hebbt ok gode Erfohrungen maakt mit dat Arbeiden in't Tohuus-Kontoor. Man Paragrafen, dat een dat vun siene Firma verlangen kann, de gifft dat nu nich mehr. // Stand: 01.07., Klock 09:30

